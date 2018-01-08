شاهد .. الأهلي يكتسح الزمالك في الكلاسيكو المصري

ألحق فريق الأهلي هزيمة ساحقة بغريمه التقليدي الزمالك، في الكلاسيكو المصري، الذي جمعهما اليوم الاثنين، ضمن مباريات المرحلة الـ 17 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وافتتح الأهلاوي مؤمن زكريا التسجيل للمارد الأحمر، مبكرا في الدقيقة الثالثة من انطلاق صافرة البداية، من متابعة لكرة عرضية مررها له زميله وليد سليمان من الجهة اليمنى، على طبق من ذهب.

وأتيحت فرصة ذهبية للزمالك لإدراك التعادل، في الدقيقة الـ 33، عندما حصل لاعبه حازم إمام على ضربة جزاء، لكن زميله باسم مرسي فشل في ترجمتها إلى هدف، إذ تصدى الحارس محمد السيد محمد الشناوي (29 عاما) لكرته ببراعة.

بينما في المقابل، تمكن الأهلاوي عبد الله السعيد من ترجمة ضربة جزاء حصل عليها زميله علي معلول إثر عرقلته من قبل الحارس الشناوي الآخر (أحمد ناصر محمود معوض الشناوي 26 عاما)، في الدقيقة 42، إلى الهدف الثاني للمارد الأحمر.

وعزز المهاجم المغربي وليد آذارو تقدم الأهلي بإحرازه الهدف الثالث له، في الدقيقة 54، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد انفراده بالحارس أحمد الشناوي إثر تمريرة رائعة من زميله وليد سليمان.

وأشهر الحكم الإيطالي، دافيدي ماسا، البطاقة الحمراء في وجه الزملكاوي محمد إبراهيم، في الدقيقة 82، من عمر المباراة.

Reuters Amr Dalsh

وحقق الأهلي، بذلك، انتصاره الثالث على التوالي، وتصدر قائمة الدوري، برصيد 39 نقطة (ولديه مباراة مؤجلة ضد المقاولون العرب)، متجاوزا بفارق نقطتين الاسماعيلي، الذي يحل ضيفا على النصر، غدا الثلاثاء.

بينما مني الزمالك بالهزيمة الثانية على التوالي، وتجمد رصيده بالتالي، عند 28 نقطة، وتراجع إلى المركز الرابع، على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: "facebook.com/Officialahlysc"

نايف الكوردي