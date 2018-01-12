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فيديو .. الأهلي بطلا لكأس السوبر المصري بهدف قاتل

الرياضة

فيديو .. الأهلي بطلا لكأس السوبر المصري بهدف قاتل
twitter.com/alahly
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أحرز الأهلي لقب بطل كأس السوبر المصري لكرة القدم، على حساب فريق المصري البورسعيدي، بفوزه عليه (1-0) بعد التمديد، اليوم الجمعة، على استاد هزاع بن زايد، في مدينة العين الإماراتية.

ويدين المارد الأحمر بالفضل في تتويجه باللقب، لمهاجمه المغربي وليد أزارو، الذي سجل هدف الفوز "الذهبي" الوحيد له، في الدقيقة 12 من زمن الشوط الإضافي الأول، مستفيدا من خطأ قاتل ارتكبه حارس مرمى المصري البورسعيدي، أحمد مسعود.

وعانق الأهلي، بذلك، كأس السوبر للمرة العاشرة، في تاريخه، بينما وصل فريق المصري البورسعيدي، لأول مرة في تاريخه، إلى مباراة كأس السوبر.

المصدر: "facebook/PresentationSports"

نايف الكوردي

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