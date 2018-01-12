فيديو .. الأهلي بطلا لكأس السوبر المصري بهدف قاتل

أحرز الأهلي لقب بطل كأس السوبر المصري لكرة القدم، على حساب فريق المصري البورسعيدي، بفوزه عليه (1-0) بعد التمديد، اليوم الجمعة، على استاد هزاع بن زايد، في مدينة العين الإماراتية.

ويدين المارد الأحمر بالفضل في تتويجه باللقب، لمهاجمه المغربي وليد أزارو، الذي سجل هدف الفوز "الذهبي" الوحيد له، في الدقيقة 12 من زمن الشوط الإضافي الأول، مستفيدا من خطأ قاتل ارتكبه حارس مرمى المصري البورسعيدي، أحمد مسعود.

وعانق الأهلي، بذلك، كأس السوبر للمرة العاشرة، في تاريخه، بينما وصل فريق المصري البورسعيدي، لأول مرة في تاريخه، إلى مباراة كأس السوبر.

مبروك للنادي @AlAhly تتويجه بكأس السوبر المصري للمرة العاشرة في تاريخه ومبروك للجنة المنظمة و @AbuDhabiSC على التنظيم الرائع لهذه القمة الكروية الجميلة والتي أقيمت في درة ملاعب دولتنا الغالية @HBZstadiumpic.twitter.com/2h6YiNcKoM — UAEFA (@uaefa_ae) January 12, 2018

المصدر: "facebook/PresentationSports"

نايف الكوردي