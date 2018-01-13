ميرتنز تعانق كأس هوبرت للتنس .. (فيديو)

احتفظت البلجيكية إليسه ميرتنز بلقب بطلة دورة هوبرت الأسترالية الدولية للتنس، اليوم السبت، على حساب منافستها الرومانية ميخايلا بوزارنيسكو.

وتمكنت ميرتنز، المصنفة ثانية، من الفوز على بوزارنيسكو، غير المصنفة، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها: (6-1) و(4-6) و(6-3)، في مباراة ماراثونية، استمرت أكثر من سبع ساعات، لتوقفها ثلاث مرات بسبب هطول الأمطار.

وأصبحت إليسه ميرتنز (22 عاما)، بذلك، أول لاعبة تحرز لقب البطولة مرتين.

"I had to defend a title and I'm really happy that I did it too. My second career title!" @elise_mertens, the first 2-time @HobartTennis champion! pic.twitter.com/50voqlbYwP — WTA (@WTA) January 13, 2018

في المقابل، خاضت ميخايلا بوزارنيسكو (29 عاما)، أول مباراة نهائية، في مسيرتها الاحترافية، حتى الآن.

"It's been a tough day, but it's good that people still stayed (through the rain for us)" - @HobartTennis runner-up Mihaela Buzarnescu pic.twitter.com/eLfFYAJJYP — WTA (@WTA) January 13, 2018

المصدر: "رويترز"

نايف الكوردي