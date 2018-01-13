ميرتنز تعانق كأس هوبرت للتنس .. (فيديو)
احتفظت البلجيكية إليسه ميرتنز بلقب بطلة دورة هوبرت الأسترالية الدولية للتنس، اليوم السبت، على حساب منافستها الرومانية ميخايلا بوزارنيسكو.
.@elise_mertens and Mihaela Buzarnescu pose with their trophies following their @HobartTennis final! pic.twitter.com/X4J2GkVHnB— WTA (@WTA) January 13, 2018
وتمكنت ميرتنز، المصنفة ثانية، من الفوز على بوزارنيسكو، غير المصنفة، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها: (6-1) و(4-6) و(6-3)، في مباراة ماراثونية، استمرت أكثر من سبع ساعات، لتوقفها ثلاث مرات بسبب هطول الأمطار.
.@elise_mertens survives Buzarnescu, 6-1, 4-6, 6-3!— WTA (@WTA) January 13, 2018
Wins second @HobartTennis title! pic.twitter.com/UoRLoIA7QA
وأصبحت إليسه ميرتنز (22 عاما)، بذلك، أول لاعبة تحرز لقب البطولة مرتين.
"I had to defend a title and I'm really happy that I did it too. My second career title!" @elise_mertens, the first 2-time @HobartTennis champion! pic.twitter.com/50voqlbYwP— WTA (@WTA) January 13, 2018
في المقابل، خاضت ميخايلا بوزارنيسكو (29 عاما)، أول مباراة نهائية، في مسيرتها الاحترافية، حتى الآن.
"It's been a tough day, but it's good that people still stayed (through the rain for us)" - @HobartTennis runner-up Mihaela Buzarnescu pic.twitter.com/eLfFYAJJYP— WTA (@WTA) January 13, 2018
المصدر: "رويترز"
نايف الكوردي