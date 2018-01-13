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ميرتنز تعانق كأس هوبرت للتنس .. (فيديو)

الرياضة

ميرتنز تعانق كأس هوبرت للتنس .. (فيديو)
Toby Melville
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احتفظت البلجيكية إليسه ميرتنز بلقب بطلة دورة هوبرت الأسترالية الدولية للتنس، اليوم السبت، على حساب منافستها الرومانية ميخايلا بوزارنيسكو.

وتمكنت ميرتنز، المصنفة ثانية، من الفوز على بوزارنيسكو، غير المصنفة، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها: (6-1) و(4-6) و(6-3)، في مباراة ماراثونية، استمرت أكثر من سبع ساعات، لتوقفها ثلاث مرات بسبب هطول الأمطار.

وأصبحت إليسه ميرتنز (22 عاما)، بذلك، أول لاعبة تحرز لقب البطولة مرتين.

في المقابل، خاضت ميخايلا بوزارنيسكو (29 عاما)، أول مباراة نهائية، في مسيرتها الاحترافية، حتى الآن.

المصدر: "رويترز"

نايف الكوردي

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