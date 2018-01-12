خيتافي يعمق جراح ملقا .. فيديو

ضمد فريق خيتافي جراحه على حساب ضيفه ملقا، المثقل بالجراح، بفوزه عليه بهدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، ضمن المرحلة الـ 19 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين خيتافي بالفضل الكبير في انتصاره لمدافعه، رويس توريس "كالا"، الذي سجل هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 73، من زمن اللقاء.

واستعاد خيتافي توازنه، بعد خسارته في الجولة الماضية أمام مضيفه أتلتيكو مدريد (0-2)، ورفع رصيده إلى 26 نقطة، وتقدم إلى المركز الثامن.

بينما مني ملقا بالهزيمة الرابعة على التوالي، ويقبع في المركز التاسع عشر قبل الأخير من الليغا، برصيد 11 نقطة فقط.

المصدر: "sportbox.ru"

نايف الكوردي