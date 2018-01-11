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إشبيلية يكسب معرقة "قادش".. فيديو

الرياضة

إشبيلية يكسب معرقة
Matthew Childs
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حجز فريق إشبيلية مقعدا له في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم، على حساب على ضيفه قادش، بفوزه عليه (2-1)، في لقاء الإياب الذي جمعهما، اليوم الخميس.

وأحرز هدفي الفريق الأندلسي كل من، المهاجم الفرنسي وسام بن يدر، المنحدر من أصول تونسية، لاعب خط الوسط الأرجنتيني، خواكين كوريا، في الدقيقتين (31، 54) على الترتيب. في حين سجل الفارو غارسيا هدف قادش الوحيد، قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة التي أقيمت، على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، في مدينة إشبيلية.

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وكرر فريق إشبيلية، بذلك، فوزه على قادش، بعد أن كان قد كسب لقاء الذهاب (2-0)، يوم الأحد 3 يناير/كانون الثاني الجاري.

المصدر: "GOALTIME"

نايف الكوردي

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