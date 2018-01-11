شاهد .. هدف وسام بن يدر في مرمى قادش

تقدم فريق إشبيلية على ضيفه قادش، في الشوط الأول للقاء بينهما، اليوم الخميس، في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم.

وسجل المهاجم الفرنسي وسام بن يدر، المنحدر من أصول تونسية، هدف التقدم للفريق الأندلسي، بحلول الدقيقة 31 من زمن الشوط الأول، على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، في مدينة إشبيلية.

وضاعف لاعب خط الوسط الأرجنتيني، خواكين كوريا، النتيجة لأصحاب الأرض، عند الدقيقة 54، بتسديدة رأسية رائعة في المقص الأيسر.

وكان فريق إشبيلية قد تغلب على قادش (2-0)، في مباراة الذهاب، يوم الأحد 3 يناير/كانون الثاني الجاري.

المصدر: "GOALTIME"

نايف الكوردي