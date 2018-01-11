بالفيديو.. ميسي يضرب فيغو من دون رحمة!

صعق الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، ضيفه سيلتا فيغو بهدفين سريعين، في بداية مباراتهما، اليوم الخميس على ملعب كامب نو، في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم.

وأحرز الساحر ميسي هدفين متتاليين، مبكرا في الدقيقتين (13 و15)، من انطلاق صافرة البداية.

وصنع الساحر الأرجنتيني الهدف الثالث، في الدقيقة 28، بتمريرة بالمسطرة والقلم مررها لزميله الظهير الأيسر جوردي ألبا، الذي انطلق من الجهة اليمنى وتابع الكرة في شباك الخصم مباشرة.

وأضاف المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز الهدف الرابع، لأصحاب الأرض، عند الدقيقة 31، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد أن اقتنص كرة مرتدة إلى حارس مرمى الخصم.

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المصدر: RT

نايف الكوردي