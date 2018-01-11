محمد صلاح يرد على أنباء انتقاله لريال مدريد

رد النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، على التقارير التي تربطه بالانتقال إلى نادي ريال مدريد، مؤكدا أن ذلك لا يشغله على الإطلاق.

وقال محمد صلاح في مقابلة مع موقع "سوكر لادوما" الجنوب إفريقي: "لقد سمعت الكثير من الشائعات عن رحيلي إلى ريال مدريد، ولكن الأمر لا يشغلني على الإطلاق، لأن كل تركيزي مع ليفربول".

وأضاف النجم المصري: "أنا سعيد جدا في ليفربول، وأنتمي الآن للريدز، وأشعر بالسعادة في أنفيلد".

ورد صلاح على سؤال حول تتويجه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، قائلا: "أريد الفوز بهذه الجائزة مرة أخرى في العام المقبل، وربما 20 مرة".

واختتم نجم ليفربول حديثه، قائلا: "أريد أن أكون أحد أفضل اللاعبين الذين خرجوا من مصر، وأنا أدرك أن اللاعبين السابقين في بلدي حققوا الكثير، ولكن أريد أن أكون أعظم لاعب مصري احترف في أوروبا".

وانتقل محمد صلاح إلى صفوف ليفربول، قادما من نادي روما الإيطالي، في الصيف الماضي، في صفقة كبيرة بلغت قيمتها 37 مليون جنيه إسترليني.

وتألق الفرعون المصري بشكل لافت بعد انضمامه إلى الريدز، فقد أحرز 23 هدفا له، وصنع 8 أخرى، خلال 29 مباراة، شارك فيها بجميع المسابقات خلال الموسم الجاري.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي