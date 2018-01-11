نادي الشارقة يستعيد ذاكرة الانتصارات على حساب النصر.. فيديو

استعاد فريق الشارقة نغمة الانتصارات على حساب مضيفه النصر، بفوزه عليه (2-1)، في عقر داره، اليوم الخميس، ضمن مباريات المرحلة الـ 12 من دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم.

وأحرز هدفي الشارقة كل من، المهاجم البرازيلي فاندر ساكرامينتو فييرا، سهيل المنصوري، في الدقيقتين (17، 86 من ضربة جزاء) على الترتيب.

بينما سجل سالم صالح هدف النصر الوحيد، عند الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول.

وحقق الشارقة أول فوز له بعد هزيمتين وتعادل، ورفع رصيده إلى 13 نقطة، ويحتل المركز السابع. بينما تجمد رصيد النصر عند 17 نقطة، ويشغل المرتبة الرابع على سلم ترتيب الدوري.

تشكيلة فريق الشارقة للقاء النصر ضمن #دوري_الخليج_العربيpic.twitter.com/zceVWsqoWx — Sharjah نادي الشارقة (@SharjahFC) January 11, 2018

المصدر: "twitter.com/adsportstv"

نايف الكوردي