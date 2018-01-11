نادي الشارقة يستعيد ذاكرة الانتصارات على حساب النصر.. فيديو
استعاد فريق الشارقة نغمة الانتصارات على حساب مضيفه النصر، بفوزه عليه (2-1)، في عقر داره، اليوم الخميس، ضمن مباريات المرحلة الـ 12 من دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم.
وأحرز هدفي الشارقة كل من، المهاجم البرازيلي فاندر ساكرامينتو فييرا، سهيل المنصوري، في الدقيقتين (17، 86 من ضربة جزاء) على الترتيب.
#الشارقة يتقدم على مستضيفه #النصر بالهدف الأول من ركلة جزاء سددها فاندر #فييرا ولكن بشكل غريب..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 11, 2018
شاهد الهدف واللقطة..#النصر_الشارقة#دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 3 pic.twitter.com/QFXzECNmFj
#سهيل_المنصوري يسجل هدف التقدم لصالح #آلشارقة بالدقيقة 86#النصر_الشارقة#دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 3 pic.twitter.com/JNzlh1TGsA— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 11, 2018
بينما سجل سالم صالح هدف النصر الوحيد، عند الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول.
#سالم_صالح لاعب #النصر يخطف الكرة من مدافع #الشارقة ليسجل هدف التعديل بالدقيقة 32#النصر_الشارقة#دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 3 pic.twitter.com/FkS8Gi3Z9t— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 11, 2018
وحقق الشارقة أول فوز له بعد هزيمتين وتعادل، ورفع رصيده إلى 13 نقطة، ويحتل المركز السابع. بينما تجمد رصيد النصر عند 17 نقطة، ويشغل المرتبة الرابع على سلم ترتيب الدوري.
تشكيلة فريق الشارقة للقاء النصر ضمن #دوري_الخليج_العربيpic.twitter.com/zceVWsqoWx— Sharjah نادي الشارقة (@SharjahFC) January 11, 2018
المصدر: "twitter.com/adsportstv"
نايف الكوردي