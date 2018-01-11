مدفيديف يحجز مكانا في نصف نهائي سيدني

حجز الروسي دانييل مدفيديف بطاقة العبور إلى نصف نهائي بطولة سيدني الأسترالية للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 400 ألف دولار، عقب فوزه على الإيطالي باولو لورينزي.

واحتاج النجم الروسي الصاعد (21 عاما)، لساعة و12 دقيقة، ليتغلب على منافسه الإيطالي في دور ربع النهائي بمجموعتين متتاليتين، تفاصيلهما (6-3 و6-3).

إقرأ المزيد

وضرب مدفيديف موعدا في المربع الذهبي مع الإيطالي الآخر فابيو فونيني، المرشح الرابع للقب، والذي تأهل على حساب الفرنسي أدريان مانارينو، بفوزه عليه بمجموعتين لواحدة، بواقع (6-7، 7-6 و6-2).

المصدر: rsport.ria.ru

عمر بيكضاض