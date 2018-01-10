مدفيديف يصعد إلى ربع نهائي بطولة سيدني

تأهل الروسي دانييل مدفيديف إلى ربع نهائي بطولة سيدني الأسترالية للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 400 ألف دولار، بعد تغلبه اليوم، على الأمريكي غاريد دونالدسون، بمجموعتين لواحدة.

ودخل مدفيديف في أجواء المباراة سريعا، ليحسم الجولة الأولى لمصلحته بستة أشواط لثلاثة، قبل أن يتراجع مستواه في الجولة الثانية، التي خسرها بنتيجة (4-6).

وتميزت الجولة الثالثة الفاصلة بالندية بين اللاعبين، ولكن الكلمة الأخيرة كانت للاعب الروسي، الذي حسمها لمصلحته بسبعة أشواط لخمسة.

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ويواجه مدفيديف في الدور ربع النهائي، الإيطالي باولو لورينزي، الذي أطاح بالمرشح الأول للقب، الإسباني ألبرت راموس فينولاس، بفوزه عليه بمجموعتين متتاليتين، تفاصيلهما (6-3 و7-5).

المصدر:rsport.ria.ru

عمر بيكضاض