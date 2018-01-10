الروسي خاتشانوف يعبر إلى ربع نهائي أوكلاند للتنس

صعد الروسي كارين خاتشانوف إلى ربع نهائي بطولة أوكلاند النيوزيلندية للتنس، ذات الـ250 نقطة، عقب فوزه اليوم، على الأوروغوياني بابلو كويفاس بمجموعتين متتاليتين.

واحتاج اللاعب الروسي لساعة و11 دقيقة، ليتجاوز عقبة منافسة الأوروغوياني، المصنف السادس في البطولة، بواقع (6-2 و7-6).

ويقابل خاتشانوف في الدور ربع النهائي، الفائز من المواجهة التي ستجمع في وقت لاحق، النجم الكندي الصاعد دينيس شابوفالوف، والأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو، المرشح الثاني للقب.

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وسيكون الألماني بيتر غويوفتشك مفاجأة دور ربع النهائي، بعدما تأهل على حساب المرشح الأول للقب، الأمريكي جاك سوك، بفوزه عليه بمجموعتين نظيفتين، تفاصيلهما (6-3 و6-3).

المصدر:rsport.ria.ru

عمر بيكضاض