كيربر تقصي وليامز من دورة سيدني

أطاحت الألمانية أنجليك كيربر بالأمريكية المخضرمة فينوس وليامز من الدور ثمن النهائي لدورة سيدني الأسترالية الدولية للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 730 ألف دولار.

وتمكّنت أنجليك كيربر من قلب تأخرها بمجموعة إلى فوز على فينوس وليامز بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها: (5-7) و(6-3) و(6-1)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الثلاثاء.

.@AngeliqueKerber has done it!



Sees off Venus Williams 5-7, 6-3, 6-1 to set up a @SydneyTennis Quarterfinal vs Dominika @Cibulkova! pic.twitter.com/A0k1V7pS48 — WTA (@WTA) January 9, 2018

وضربت أنجليك كيربر موعدا، في الدور ربع النهائي، مع السلوفاكية دومينيكا تسيبولكوفا، التي تغلبت بدورها على الروسية يلينا فيسنينا بمجموعتين من دون رد، وبنتيجة واحدة: (6-4) و(6-4).

المصدر: "sportbox.ru"

نايف الكوردي