 
مباشر

كيربر تقصي وليامز من دورة سيدني

الرياضة

كيربر تقصي وليامز من دورة سيدني
Reuters Matthew Childs
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jpyl

أطاحت الألمانية أنجليك كيربر بالأمريكية المخضرمة فينوس وليامز من الدور ثمن النهائي لدورة سيدني الأسترالية الدولية للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 730 ألف دولار.

وتمكّنت أنجليك كيربر من قلب تأخرها بمجموعة إلى فوز على فينوس وليامز بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها: (5-7) و(6-3) و(6-1)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الثلاثاء.

وضربت أنجليك كيربر موعدا، في الدور ربع النهائي، مع السلوفاكية دومينيكا تسيبولكوفا، التي تغلبت بدورها على الروسية يلينا فيسنينا بمجموعتين من دون رد، وبنتيجة واحدة: (6-4) و(6-4).

المصدر: "sportbox.ru"

نايف الكوردي

العناوين

الأكثر قراءة

دوري أبطال اوروبا
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة