فيراري يضم السائق الروسي كفيات

قال فريق فيراري الإيطالي المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، اليوم، إن السائق الروسي دانييل كفيات، المستبعد من رد بول، انضم إلى صفوفه كسائق تطوير.

واستبعد تورو روسو، المملوك لرد بول، السائق الروسي البالغ عمره 23 عاما في الموسم الماضي، بعدما فقد مكانه في الفريق الأول لصالح السائق الهولندي الصاعد ماكس فرستابن.

ونشر فيراري، الذي يعتمد على سائقين أساسيين، وهما الألماني سيباستيان فيتل والفنلندي كيمي رايكونين، تدوينة على موقعه الرسمي في تويتر جاء فيها: "دانييل كفيات سينضم لفيراري كسائق تطوير".

وكان كفيات قد بدأ مسيرته في عالم منافسات فورمولا 1 للسيارات عام 2014 مع تورو روسو، وشارك في 72 سباقا، صعد خلالها لمنصة التتويج في مناسبتين، وجمع 133 نقطة.

المصدر: لينتا.رو

عمر بيكضاض