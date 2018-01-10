بالفيديو.. من تكون "آيني" كوتينيو؟!

قال النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، المنتقل حديثا إلى صفوف برشلونة، إنه تحمّل ضغطا كبيرا عندما كان في ليفربول، وإنه ما كان ليصمد أمام كل الصعوبات لولا دعم زوجته له.

فقد حقق كوتينيو حلمه بالانتقال إلى صفوف برشلونة، وما عليه الآن، إلا التركيز على كرة القدم. فمن ساعد البرازيلي على تحقيق حلمه في الانتقال إلى برشلونة؟

قال كوتينيو ذات مرة عن زوجته "آيني": "أنت هدية أرسلت لي من الله".

ويبدو أن لـ "آيني" مكانة خاصة في قلب النجم البرازيلي وتأثيرا كبيرا على حياته، حسب مقولة خلف كل رجل عظيم امرأة عظيمة، فمن تكون زوجة كوتينيو.

تعرف فيليب كوتينيو (25 عاما) على زوجته الحالية "آيني" منذ الصغر، عندما كان يبلغ من العمر 14 عاما، أعجب بها وأعجبت به منذ اليوم الأول، الأمر الذي جعلهما يلتقيان مرات عديدة بعد تعارفهما، وعاشا معا فترة من الزمن في إيطاليا، قبل أن يقررا الزواج صيف 2012، واحتفلا بزفافهما في البرازيل بحضور الأقرباء والزملاء.

زوجة النجم البرازيلي، بعيدة عن الأضواء، ولا يعرف أحد عنها الكثير، إلا من خلال كوتينيو، الذي قال عنها، بمناسبة عيد ميلادها في مارس/آذار 2015: "أنت هدية أرسلت لي من الله".

وأضاف كوتينيو، الذي فاجأ زوجته بحفل كبير بعيد ميلاده: "أنت بمثابة الجسر الذي عبرت من خلاله فوق الألم، شكراً لك على كل ما فعلته لي، شكرا لك على جعلي سعيدا".

يعشق كوتينيو عائلته، ويحاول قضاء أكبر قد من الوقت، بعد التمرينات والمباريات، مع زوجته آيني وولدهما فيليب وابنتهما ماريا.

وفي المقابل، ترد آيني بالمثل لزوجها من خلال دعمه في كل شيء، تعتني بطفليهما، وغالبا ما كانت تتواجد معهما في مدرجات ملعب "إنفيلد" لتشجيع كوتينيو، وكانت تنزل إلى أرض الملعب بعد كل مباراة، ولا شك أن هذه العادة ستستمر، في إسبانيا وستحضر عائلة النجم البرازيلي مبارياته من مدرجات "كامب نو"، ولكن هل ستنزل إلى أرض الملعب في برشلونة أيضا؟.

وكان كوتينيو عادة يهدي كل هدف يسجله في ملعب "إنفيلد" لزوجته في المدرجات، فهل ستسمر هذه التقاليد في ملعب "كامب نو" أيضا.

المصدر: "championat.com"

نايف الكوردي