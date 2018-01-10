إقالة مدرب الوداد المغربي

أقال نادي الوداد البيضاوي المغربي لكرة القدم أمس، مدربه الحسين عموتة، بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق الأحمر في الفترة الأخيرة، في الدوري المحلي.

وقال الوداد في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، إنه "على إثر النتائج الأخيرة للفريق الأول عقد اجتماع طارئ، بتاريخ 9 يناير/كانون الثاني، ترأسه الرئيس سعيد الناصري، وخلال هذا الاجتماع، وبعد نقاش مستفيض، اتخذ قرار بإنهاء مهمة كل من عموتة والمدرب المساعد رشيد بنمحمود، والمعد البدني عبد اللطيف لفتوح، وطبيب الفريق علاء الدين الرحالي، وأخصائي الترويض والعلاج الطبي محمد مساعد، ومدلك الفريق التجاني مكاكي".

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وأضاف البيان أنه "تم التأكيد خلال هذا الاجتماع على التقدير الكبير الذي تكنه جميع مكونات النادي للمدرب الحسين عموتة، ولجميع أعضاء الطاقم التقني والطبي المرافق له".

وتمكن الوداد البيضاوي تحت قيادة عموتة من التتويج في عام 2017، بلقبي الدوري المغربي ودوري أبطال إفريقيا، والمشاركة في كأس العالم للأندية التي أقيمت مؤخرا في الإمارات.

وجاءت إقالة عموتة بعد يوم واحد فقط من تكبد نادي الوداد خسارته السادسة في الدوري المغربي على يد الكوكب المراكشي، ليتراجع الفريق إلى المركز الـ12 في سلم ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض