ريال مدريد يغري نجما عربيا للرد على صفقة كوتينيو

يبدو أن إدارة ريال مدريد لن تلعب دور المتفرج في سوق الانتقالات الشتوية الحالية، ولاسيما بعدما تعاقد الغريم برشلونة مؤخرا مع النجم البرازيلي فيليب كوتينيو صانع ألعاب ليفربول.

ووفقا لوسائل إعلام إسبانية، فإن إدارة النادي الملكي تخطط لدخول سوق الانتقالات الشتوية بصفقة من العيار الثقيل، للرد على الغريم الكتالوني، وستكون الصفقة من ليفربول أيضا.

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وذكرت المصادر أن النجم العربي المصري محمد صلاح هو المرشح الأكبر للانضمام للريال، وستحاول إدارة الميرينغي إغراء اللاعب والتعاقد معه، كما فعل برشلونة مع كوتينيو.

وكانت تقارير سابقة ربطت ريال مدريد أيضا بإمكانية ضم البلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي، والأرجنتيني ماورو إيكاردي، هداف إنتر ميلان، إلا أن النادي الملكي لم يبرم أي صفقة حتى الآن، ولكن من المتوقع جدا أن يعزز الفريق صفوفه بلاعب أو لاعبين خلال الميركاتو الحالي، وذلك في ظل تراجع نتائج الفريق ومستوى أبرز نجومه.

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ويحتل الريال حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، برصيد 32 نقطة (جمعها من 17 مباراة)، ويبتعد بفارق 16 نقطة كاملة عن غريمه التقليدي برشلونة المتصدر بـ48 نقطة ( جمعها من 18 مباراة).

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض