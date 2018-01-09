بعد انضمام كوتينيو لبرشلونة.. هذه قصة اللاعبين البرازيليين مع البارسا

لم يشكل تعاقد برشلونة مع البرازيلي فيليب كوتينيو مفاجأة للكثيرين، رغم القيمة المالية الضخمة للصفقة، لأن البارسا اعتاد خلال السنوات الماضية على استقطاب النجوم والمواهب البرازيلية.

وتعاقب على حمل قميص نادي برشلونة عبر تاريخه 31 لاعبا برازيليا، فمنهم من تألق مع الفريق الكتالوني، وترك بصمته، ومنهم من لم يسعفه الحظ، وكانت تجريته مع "البلوغرانا"، النقطة السوداء في مسيرته الاحترافية.

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ونستعرض هنا قصة أبرز اللاعبين البرازيليين الذين تعاقبوا على حمل قميص برشلونة.

فاوستو دوس سانتوس: دشن رحلة اللاعبين البرازيليين مع البارسا، بعدما انضم للفريق الكتالوني عام 1931، وخاض معه 30 مباراة سجل خلالها 3 أهداف.

لوسيديو باتيستا: دافع عن ألوان البارسا في الفترة ما بين 1947-1949، ولعب 6 مباريات فقط.

إيفاريستو دي ماسيدو: أحد أبرز اللاعبين البرازيليين الذي دافعوا عن ألوان البارسا، انضم للفريق عام 1957، وقضى معه 5 مواسم سجل خلالها 173 هدفا.



روماريو: انضم النجم البرازيلي البارز إلى برشلونة عام 1993، ورغم تألق مهاجم السامبا في موسمه الأول مع البارسا (سجل 30 هدفا في الدوري الإسباني)، فقد قرر الرحيل عن الفريق في منتصف موسمه الثاني، ليعود إلى موطنه، وبالتحديد إلى فريق فلامنغو.

رونالدو: انضم لبرشلونة عام 1996، وسجل 47 هدفا، إلا أنه رحل عن البارسا بشكل مفاجئ في الموسم الثاني.

سوني أندرسون: دافع عن ألوان برشلونة بين العامين 1997-1999، لكنه لم يبرز كثيرا، إذ اكتفى بتسجيل 21 هدفا في 55 مباراة.

ريفالدو: اقتنص برشلونة موهبة برازيلية أخرى، بعدما نجح في التعاقد مع الأسطورة ريفالدو عام 1997، وقضى ريفالدو ثلاث مواسم مع برشلونة، سجل خلالها 124 هدفا، علما بأن الفترة التي تواجد فيها ريفالدو مع البارسا، كان الفريق حينها يعاني بشكل كبير.

رونالدينيو: تعاقد برشلونة مع الساحر عام 2003، وأمتع رونالدينيو عشاق البارسا بلمساته ومهاراته الساحرة، لكن ومع تسلم المدرب الإسباني بيب غوارديولا مسؤولية تدريب برشلونة عام 2008، قرر النجم البرازيلي الرحيل عن الفريق الكتالوني، بعدما فاز معه بدوري الأبطال في موسم 2005/2006.

داني ألفيس: يعتبر واحدا من أنجح البرازيليين في تاريخ برشلونة، انضم للفريق عام 2008، ورحل عنه في 2016، بعد تحقيق الكثير من الألقاب مع الجيل الذهبي للنادي الكتالوني.

نيمار: تعاقد برشلونة مع الموهبة نيمار عام 2013، ولكن بعدما حقق اللاعب كل الألقاب الممكنة مع البلوغرانا، رحل عن النادي صيف العام الماضي، للانضمام إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة ضخمة، بلغت قيمتها 222 مليون يورو، وهو حاليا أغلى لاعب كرة قدم في التاريخ.

المصدر: RT + وكالات

عمر بيكضاض