إسبانيول يعمق جراح مضيفه ملقا .. فيديو

حقق فريق إسبانيول فوزا ثمينا على مضيفه ملقا "الجريح" بهدف في عقر داره، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الاثنين، في ختام منافسات المرحلة الـ 18 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين الفريق الكاتالوني بالفضل الكبير في انتصاره للاعبه سيرجي داردير، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، مبكرا في الدقيقة السادسة من انطلاق صافرة بداية اللقاء، على ملعب "لا روزاليدا"، في مدينة ملقا.

وحقق إسبانيول، بذلك انتصاره الثاني على التوالي، ورفع رصيده إلى 23 نقطة، وتقدم إلى المركز الرابع عشر.

بينما مني ملقا بالهزيمة الثالثة على التوالي، ويشغل المركز التاسع عشر قبل الأخير، في جدول ترتيب الليغا، برصيد 11 نقطة فقط.

المصدر: "sportbox"

نايف الكوردي