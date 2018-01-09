مفاجأة غير سارة لبرشلونة!

لم تدم فرحة عشاق نادي برشلونة بصفقة تعاقد إدارة النادي الكتالوني مع البرازيلي فيليب كوتينيو طويلا، بعدما أظهرت نتائج الفحص الطبي، أن اللاعب يعاني من إصابة على مستوى الفخذ الأيمن.

وانضم كوتينيو السبت الماضي، إلى برشلونة قادما من ليفربول بعقد يمتد لخمس سنوات، في صفقة ضخمة، بلغت قيمتها حوالي 160 مليون يورو (120 مليون يورو ثابتة و40 مليون يورو متغيرات).

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وبعد خضوع اللاعب للفحص الطبي تأكدت إصابته في الفخذ الأيمن، ومن المقرر أن يغيب لمدة 20 يوما عن الملاعب، وهو ما يعني أن صاحب الـ25 عاما سيغيب عن مواجهات البارسا أمام ريال سوسيداد، وريال بتيس، وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني، وعن لقاء الإياب أمام سلتا فيغو في دور الـ16 من كأس إسبانيا.

وكان كوتينيو قد غاب عن آخر مباراتين له مع ليفربول أمام بيرنلي وإيفرتون، وأثناء تلك الفترة ازدادت الشائعات حول انتقاله لبرشلونة، في حين أكد يورغن كلوب مدرب "الريدز" أن سبب ابتعاد اللاعب هو الإصابة.

المصدر: the sun

عمر بيكضاض