ديمبلي أساسيا في تشكيلة برشلونة في مواجهة ليفانتي

كشف مدربا فريقي برشلونة وضيفه ليفانتي، التشكيلة الأساسية لخوض مباراتهما، اليوم الأحد، في الساعة (18:15) بتوقيت موسكو، ضمن الجولة الـ18 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسيبدأ إيرنيستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، بالتشكيلة الأساسية التالية، ضد ضيفه ليفانتي، على ملعب "كامب نو":

1- الألماني تير شتيغين

4- الكرواتي إيفان راكيتيش

8- أندرياس إنيستا

9- الأوروغوياني لويس سواريز

10- الأرجنتيني ليونيل ميسي

11- الفرنسي عثمان ديمبلي

14- ماسكيرانو

15- البرازيلي باولينيو

18- جوردي آلبا

20- سيرجي روبيرتو

25- البلجيكي توماس فيرمالين.

وشهدت التشكيلة عودة الفرنسي عثمان ديمبلي لأول مرة لمباريات الليغا، بعد عودته من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لثلاثة أشهر.

في المقابل، سيعتمد خوان رامون لوبيز، مدرب ليفانتي، التشكيلة الأساسية التالية، لفريقه لمواجهة مضيفه العملاق الكاتالوني:

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المصدر:"twitter/fcbarcelona"

أليكسي اسبر