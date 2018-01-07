ديمبلي أساسيا في تشكيلة برشلونة في مواجهة ليفانتي
كشف مدربا فريقي برشلونة وضيفه ليفانتي، التشكيلة الأساسية لخوض مباراتهما، اليوم الأحد، في الساعة (18:15) بتوقيت موسكو، ضمن الجولة الـ18 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسيبدأ إيرنيستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، بالتشكيلة الأساسية التالية، ضد ضيفه ليفانتي، على ملعب "كامب نو":
1- الألماني تير شتيغين
4- الكرواتي إيفان راكيتيش
8- أندرياس إنيستا
9- الأوروغوياني لويس سواريز
10- الأرجنتيني ليونيل ميسي
11- الفرنسي عثمان ديمبلي
14- ماسكيرانو
15- البرازيلي باولينيو
18- جوردي آلبا
20- سيرجي روبيرتو
25- البلجيكي توماس فيرمالين.
وشهدت التشكيلة عودة الفرنسي عثمان ديمبلي لأول مرة لمباريات الليغا، بعد عودته من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لثلاثة أشهر.
Barça XI— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 7, 2018
⚽ #BarçaLevante
🔵🔴 #ForçaBarçapic.twitter.com/7gHma50YZx
في المقابل، سيعتمد خوان رامون لوبيز، مدرب ليفانتي، التشكيلة الأساسية التالية، لفريقه لمواجهة مضيفه العملاق الكاتالوني:
ALINEACIÓN | Este es el once del #LevanteUD para enfrentarnos al @FCBarcelona. #BarçaLevantepic.twitter.com/cVrlBTlMkp— Levante UD (@LevanteUD) January 7, 2018
المصدر:"twitter/fcbarcelona"
أليكسي اسبر