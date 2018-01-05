الدوري الإسباني.. برشلونة لتوسيع الفارق والريال لنسيان خسارة الكلاسيكو

تعود عجلة الدوري الإسباني لكرة القدم للدوران بعد توقف أسبوعين، فيستقبل برشلونة ضيفه ليفانتي، فيما يحل ريال مدريد ضيفا على سلتا فيغو في الجولة الـ18 من الليغا.

وكان برشلونة قد أنهى مع نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي عام 2017 بفوز كبير على أرض ريال مدريد حامل اللقب بثلاثية نظيفة، رافعا رصيده إلى 45 نقطة من 17 مباراة، وهو الفريق الوحيد في الليغا الذي لم يخسر بعد، ويبتعد بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد، و14 نقطة عن ريال مدريد الرابع الذي لديه مباراة مؤجلة على أرض ليغانيس.

واستعدت أندية الليغا لعودة الدوري بخوض مباريات كأس الملك يومي الأربعاء والخميس، وذلك ضمن ذهاب الدور الـ16، حيث تعادل برشلونة بتشكيلة شبه احتياطية مع مضيفه سلتا فيغو 1-1، وشارك الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي (20 عاما) في الشوط الثاني بعد تعافيه من إصابة أبعدته عن فريقه الجديد منذ 16 سبتمبر/أيلول وأجبرته على الاكتفاء بخوض ثلاث مباريات مع النادي الكاتالوني الذي ضمه الصيف المنصرم من بوروسيا دورتموند الألماني.

وستكون مواجهة برشلونة سهلة على الورق ضد ليفانتي، إذ يحتل الأخير المركز السادس عشر على باب منطقة الهبوط ولم يفز في آخر خمس مباريات.

💪⚽ Available first team players train at the Miniestadi. Varo, Jose Arnaiz and Moisés from Barça B also take part and Rafinha trains alone in the gym. Arda misses training due to illness 🔴🔵 #ForçaBarçapic.twitter.com/5dgu0RAvli — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 5, 2018

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ومن جهته، تخطى ريال مدريد مضيفه المتواضع نومانسيا بثلاثية نظيفة وضعته نظريا في ربع نهائي كأس الملك، بتشكيلة رديفة شارك فيها الويلزي غاريث بيل ودانيال كارفاخال.

ويبحث النادي الملكي عن نفض غبار الكلاسيكو وتقليص الفارق الكبير مع برشلونة الذي استفاد في المرحلة الماضية بخسارة مطارديه الأربعة.

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وفي أتلتيكو مدريد فريق العاصمة الإسبانية الآخر يعود المهاجم دييغو كوستا، إلى الفريق عندما يستقبل خيتافي الثامن غدا السبت في افتتاح الجولة 18.

وبعد انتهاء مباراة أتلتيكو، يستقبل فالنسيا الثالث جيرونا العاشر، باحثا عن وقف نزيف النقاط، وتعرضه لثلاث خسائر في آخر 4 مباريات ليفقد مركز الوصافة.

وفي باقي المباريات، يلعب السبت لاس بالماس مع إيبار وإشبيلية مع ريال بيتيس والأحد ليغانيس مع ريال سوسيداد، فياريال مع ديبورتيفو لاكورونيا، أتلتيك بلباو مع ألافيس، وتختتم الجولة الاثنين بلقاء ملقا مع إسبانيول.

المصدر: أ ف ب

أليكسي اسبر