ريال مدريد يضع قدما في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

حقق فريق ريال مدريد الإسباني، فوزا عريضا على مضيفه نومانسيا (الدرجة الثانية)، بنتيجة 3-0، اليوم الخميس، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

سجل أهداف النادي الملكي، غاريث بيل في (د.35 من ركلة جزاء) وايسكو في (د.89 من ركلة جزاء)، ثم بورخا مايورال في (د.90+1).

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" فى العاشر من يناير/ كانون الثاني الجاري.

المصدر: وكالات

فادي سيمير