كيريوس يتوّج بلقب بطولة بريزبين

توّج الأسترالي نيك كيريوس بأول لقب على أرض بلاده عندما هزم الأمريكي رايان هاريسون بمجموعتين نظيفتين في نهائي بطولة بريزبين الدولية للتنس اليوم الأحد.

وتمكن كيريوس (22 عاما) المرشح الثالث للقب والمصنف الـ21 عالميا من حسم المباراة بمجموعتين دون رد، بواقع :(6-4) و(6-2)، خلال ساعة و13 دقيقة.

🏆 No. 4 for @NickKyrgios!



The Australian earns his first title at home, claiming victory @BrisbaneTennis.



➡️ https://t.co/qXc38mZ2Gvpic.twitter.com/un5RRSKbyH — ATP World Tour (@ATPWorldTour) January 7, 2018

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ويعد هذا اللقب الرابع لكيريوس خلال مسيرته الاحترافية، وبهذا التتويج ازدادت التوقعات التي ترشحه للوصول لأدوار متقدمة في بطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى، والتي ستقام في الفترة من الـ 15 وحتى الـ28 يناير كانون الثاني الجاري.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر