 
مباشر

جورجيس تتوّج ببطولة أوكلاند على حساب فوزنياكي

الرياضة

جورجيس تتوّج ببطولة أوكلاند على حساب فوزنياكي
Globallookpress Shirley Kwok
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jpo0

أحرزت الألمانية جوليا جورجيس المصنفة 14 عالميا لقبها الثالث على التوالي، بعدما تغلبت على الدنماركية كارولين فوزنياكي بمجموعتين نظيفتين في نهائي بطولة أوكلاند النيوزيلاندية للتنس.

وتمكنت جورجيس (29 عاما) من التغلب على فوزنياكي المصنفة ثالثا عالميا بمجموعتين دون رد، بواقع :(6-4) و(7-6)، خلال ساعة واحدة و31 دقيقة.

وتشارك جورجيس في بطولة أوكلاند بشكل سنوي منذ ظهورها الأول في 2010، وعززت سجل انتصاراتها المتتالية إلى 14 فوزا، بدءا من العام الماضي عندما فازت باللقب في موسكو، ثم بلقب آخر في بطولة تشوهاي بالصين.

إقرأ المزيد
سيمونا هاليب هاليب تتوج بلقب دورة شينزين

وقالت جورجيس بعد تتويجها باللقب:"ينتابني شعور مذهل والأمر لا يتعلق بالفوز باللقب هنا بل بسبب ثبات مستواي في الأشهر الأخيرة الماضية".

وأضافت :"أصبحت أكثر نضجا، ويعود الفضل في ذلك إلى فريقي الذي نجح حقا في تغيير طريقة تفكيري".

المصدر: رويترز

أليكسي اسبر

العناوين

الأكثر قراءة

دوري أبطال اوروبا
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة