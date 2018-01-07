جورجيس تتوّج ببطولة أوكلاند على حساب فوزنياكي

أحرزت الألمانية جوليا جورجيس المصنفة 14 عالميا لقبها الثالث على التوالي، بعدما تغلبت على الدنماركية كارولين فوزنياكي بمجموعتين نظيفتين في نهائي بطولة أوكلاند النيوزيلاندية للتنس.

وتمكنت جورجيس (29 عاما) من التغلب على فوزنياكي المصنفة ثالثا عالميا بمجموعتين دون رد، بواقع :(6-4) و(7-6)، خلال ساعة واحدة و31 دقيقة.

وتشارك جورجيس في بطولة أوكلاند بشكل سنوي منذ ظهورها الأول في 2010، وعززت سجل انتصاراتها المتتالية إلى 14 فوزا، بدءا من العام الماضي عندما فازت باللقب في موسكو، ثم بلقب آخر في بطولة تشوهاي بالصين.

"I'll try to improve and work hard and we'll see what number comes in front of my name." - @juliagoerges, your @ASB_Classic champion pic.twitter.com/1Mxq8curur — WTA (@WTA) January 7, 2018

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وقالت جورجيس بعد تتويجها باللقب:"ينتابني شعور مذهل والأمر لا يتعلق بالفوز باللقب هنا بل بسبب ثبات مستواي في الأشهر الأخيرة الماضية".

وأضافت :"أصبحت أكثر نضجا، ويعود الفضل في ذلك إلى فريقي الذي نجح حقا في تغيير طريقة تفكيري".

المصدر: رويترز

أليكسي اسبر