هاليب تتوج بلقب دورة شينزين

أحرزت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة أولى عالميا، لقب دورة شينزين الصينية للتنس، اليوم السبت، بفوزها على حاملة اللقب كاترينا سينياكوفا في المباراة النهائية.

وأحرزت هاليب اللقب بفوزها 6-1، 2-6 و6-0، في مباراة استغرقت 72 دقيقة، وتفوقت فيها خبرة الرومانية على منافستها (21 عاما والمصنفة 47 عالميا)، على رغم أن الأخيرة تمكنت في نصف النهائي من إقصاء الروسية ماريا شارابوفا المصنفة أولى عالميا سابقا.

ويأتي اللقب الأول للرومانية البالغة 26 عاما هذه السنة، قبيل أيام من انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى المقررة بين الـ15 يناير/كانون الثاني والـ28 منه.

وهاليب هي المصنفة الأولى في البطولة، وتبحث عن أول ألقابها في بطولات "الغراند سلام".

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير