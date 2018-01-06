روسيا تتغلب على لوكسمبورغ في الطريق إلى مونديال اليد

تغلب المنتخب الروسي على ضيفه اللوكسمبورغي بنتيجة (28-17)، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة العالم لكرة اليد 2019.

وأقيمت المباراة في مدينة كراسنودار، وانتهى شوطها الأول بتقدم المنتخب الروسي بفارق خمسة أهداف (15-10).

ويتصدر المنتخب الروسي بـ12 نقطة فرق المجموعة الأولى، بتحقيقه العلامة الكاملة بعد 4 جولات، وسيحل ضيفا على منتخب سلوفاكيا في الجولة الخامسة، والتي ستقام في الـ11 من يناير/كانون الثاني الجاري.

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المصدر: rsport.ria.ru

أليكسي اسبر