 
مباشر

تيفيز يعود لبوكا جونيورز للمرة الثالثة

الرياضة

تيفيز يعود لبوكا جونيورز للمرة الثالثة
Reuters Enrique Marcarian
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jpju

أعلن نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني أمس الجمعة، أنه تعاقد وللمرة الثالثة مع لاعبه السابق كارلوس تيفيز (33 عاما) بعد إنهاء ارتباطه بشنغهاي شينهوا الصيني.

وذكر النادي الأرجنتيني على موقعه الرسمي في الإنترنت: "تيفيز عاد لبيته.. اليوم انضم لفريق المدرب جويرمو في مجمع كارداليس، وهو يتدرب حاليا مع زملائه في الفريق".

وكان تيفيز قد بدأ تدريباته مع البوكا مباشرة بعد لقائه بمدرب الفريق جويرمو باروس سكيلوتو.

ولم يكشف النادي الأرجنتيني عن أي تفاصيل تتعلق بالتعاقد مع اللاعب المخضرم، كما لم يوضح إن كان النادي الصيني حصل على أي أموال في إطار الصفقة.

وكان تيفيز الذي خاض 76 مباراة دولية مع منتخب الأرجنتين بدأ مسيرته في بوكا جونيورز المنتمي للعاصمة بوينس آيرس ما بين 2001 و2004، قبل أن ينضم إلى كورنثيانز البرازيلي، ومن ثم لعب لكل من الأندية الإنجليزية وست هام يونايتد ومانشستر يونايتد وجاره السيتي.

كما سبق له الفوز بلقب الدوري الإيطالي مع يوفنتوس في عامي 2014 و2015 قبل العودة ولفترة قصيرة إلى بوكا.

وانضم تيفيز إلى شينهوا الصيني في يناير/كانون الثاني 2017، ورغم أنه فاز معه بكأس الاتحاد الصيني في العام الماضي، لكنه لم يتأقلم على ما يبدو مع الأجواء في الصين.

إقرأ المزيد
إيفرتون يتعاقد مع نجم بشكتاش التركي

المصدر: رويترز

أليكسي اسبر

العناوين

الأكثر قراءة

دوري أبطال اوروبا
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة