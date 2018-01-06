تيفيز يعود لبوكا جونيورز للمرة الثالثة

أعلن نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني أمس الجمعة، أنه تعاقد وللمرة الثالثة مع لاعبه السابق كارلوس تيفيز (33 عاما) بعد إنهاء ارتباطه بشنغهاي شينهوا الصيني.

وذكر النادي الأرجنتيني على موقعه الرسمي في الإنترنت: "تيفيز عاد لبيته.. اليوم انضم لفريق المدرب جويرمو في مجمع كارداليس، وهو يتدرب حاليا مع زملائه في الفريق".

وكان تيفيز قد بدأ تدريباته مع البوكا مباشرة بعد لقائه بمدرب الفريق جويرمو باروس سكيلوتو.

#BienvenidoCarlitos ¡Tevez volvió a casa! Hoy se sumó al plantel de Guillermo en Cardales y ya se entrena con sus compañeros. #VamosBoca 💙💛💙 pic.twitter.com/gAHl2DOZpt — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) January 5, 2018

ولم يكشف النادي الأرجنتيني عن أي تفاصيل تتعلق بالتعاقد مع اللاعب المخضرم، كما لم يوضح إن كان النادي الصيني حصل على أي أموال في إطار الصفقة.

وكان تيفيز الذي خاض 76 مباراة دولية مع منتخب الأرجنتين بدأ مسيرته في بوكا جونيورز المنتمي للعاصمة بوينس آيرس ما بين 2001 و2004، قبل أن ينضم إلى كورنثيانز البرازيلي، ومن ثم لعب لكل من الأندية الإنجليزية وست هام يونايتد ومانشستر يونايتد وجاره السيتي.

The prodigal son has returned.. Carlos Tevez has completed his return to Boca Juniors #VamosBocapic.twitter.com/EplUcFcK6c — That Stat Football (@That_Stat_) January 5, 2018

كما سبق له الفوز بلقب الدوري الإيطالي مع يوفنتوس في عامي 2014 و2015 قبل العودة ولفترة قصيرة إلى بوكا.

وانضم تيفيز إلى شينهوا الصيني في يناير/كانون الثاني 2017، ورغم أنه فاز معه بكأس الاتحاد الصيني في العام الماضي، لكنه لم يتأقلم على ما يبدو مع الأجواء في الصين.

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المصدر: رويترز

أليكسي اسبر