فيرونا يتعادل مع أودينيزي في "الكالتشيو"

خيم التعادل الإيجابي على مباراة كييفو فيرونا وأودينيزي 1-1، ضمن منافسات الأسبوع الـ20 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

تقدم أصحاب الأرض مبكرا بهدف حمل توقيع الصربي إيفان رادوفانوفيتش في (د.9).

لكن قبل 4 دقائق من انتهاء الشوط الأول، أدرك أودينيزي التعادل بالهدف الذي سجله الصربي نيناد توموفيتش لاعب فيرونا بالخطأ في مرمى فريقه.

وبهذه النتيجة، يتقاسم الفريقان نقاط المباراة بواقع نقطة لكل منهما، ورفع أودينيزي رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع، كما أصبح لدى كييفو فيرونا 22 نقطة يرتقي بها للمركز الـ13 مؤقتا، لحين استكمال باقي مباريات الجولة.

المصدر: وكالات

فادي سيمير