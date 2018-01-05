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ريال مدريد يفقد قائده

الرياضة

ريال مدريد يفقد قائده
Reuters
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أعلن ريال مدريد إصابة قائد الفريق، سيرجيو راموس، خلال تدريبات الميرينغي، التي خاضها اللاعبون الذين لم يسافروا لمواجهة نومانسيا، أمس الخميس، في ذهاب دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا.

وقال النادي الملكي، في بيان له: "أظهرت الفحوصات الطبية، التي أُجريت لسيرجيو راموس، أن اللاعب يعاني من إصابة في العضلة النعلية اليسرى.. وسيتم تقييم تطور حالته باستمرار".

وبذلك، يُتوقع أن يغيب راموس عن الملاعب، لمدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، ولن يشارك في مباراتي فريقه، في الدوري الإسباني، ضد سيلتا فيغو، وفياريال.

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كما سيغيب راموس أيضا، عن مباراة العودة ضد نومانسيا، في الدور ثمن النهائي لكأس الملك في العاشر من يناير/كانون الثاني الجاري.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر

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