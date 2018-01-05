ميسي يرحل عن برشلونة في حالة وحيدة فقط !

كشفت تقارير صحفية اليوم الجمعة أن عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، يتضمن بندا واحدا فقط يسمح له بالتحرر من النادي الكتالوني.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية إلى أن العقد الجديد الذي وقعه النجم الأرجنتيني مع النادي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والذي من المقرر أن يبقيه في صفوفه حتى 2021، يتضمن بندا يحدد أن اللاعب سيبقى مرتبطا بالنادي فقط في حال واصل الأخير المشاركة "في بطولة من المستوى الأول في أوروبا".

Barca reject idea of free Messi clause in case of Catalan independence https://t.co/O23tCKFXPtpic.twitter.com/zzX8IyGgbT — AS English (@English_AS) January 5, 2018

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ولم يعرف النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 30 عاما، ناديا غير برشلونة في مسيرته الاحترافية، وبات رمزا لناد يعد أيقونة بالنسبة إلى إقليم كاتالونيا الساعي إلى نيل استقلاله عن إسبانيا.

وفي حال انفصال الإقليم الكتالوني، وعدم تمكّن برشلونة من اللعب في بطولات أوروبية أخرى كالفرنسية أو الإيطالية أو الإنجليزية، فبحسب الصحيفة يحق لميسي الرحيل من دون أن يسدد قيمة البند الجزائي لفسخ العقد، والتي أشارت الصحيفة إلى أنها تبلغ نحو 700 مليون يورو.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر