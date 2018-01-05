 
مباشر

ميسي يرحل عن برشلونة في حالة وحيدة فقط !

الرياضة

ميسي يرحل عن برشلونة في حالة وحيدة فقط !
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jph7

كشفت تقارير صحفية اليوم الجمعة أن عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، يتضمن بندا واحدا فقط يسمح له بالتحرر من النادي الكتالوني.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية إلى أن العقد الجديد الذي وقعه النجم الأرجنتيني مع النادي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والذي من المقرر أن يبقيه في صفوفه حتى 2021، يتضمن بندا يحدد أن اللاعب سيبقى مرتبطا بالنادي فقط في حال واصل الأخير المشاركة "في بطولة من المستوى الأول في أوروبا".

إقرأ المزيد
الدوري الإسباني.. برشلونة لتوسيع الفارق والريال لنسيان خسارة الكلاسيكو

ولم يعرف النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 30 عاما، ناديا غير برشلونة في مسيرته الاحترافية، وبات رمزا لناد يعد أيقونة بالنسبة إلى إقليم كاتالونيا الساعي إلى نيل استقلاله عن إسبانيا.

وفي حال انفصال الإقليم الكتالوني، وعدم تمكّن برشلونة من اللعب في بطولات أوروبية أخرى كالفرنسية أو الإيطالية أو الإنجليزية، فبحسب الصحيفة يحق لميسي الرحيل من دون أن يسدد قيمة البند الجزائي لفسخ العقد، والتي أشارت الصحيفة إلى أنها تبلغ نحو 700 مليون يورو.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر

العناوين

الأكثر قراءة

دوري أبطال اوروبا
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة