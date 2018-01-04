رسميا.. ماتزاري مديرا فنيا لتورينو

أعلن تورينو الإيطالي، اليوم الخميس تعيين والتر ماتزاري مدربا له خلفا للصربي سينيسا ميهايلوفيتش، بعد يوم واحد من خروج الفريق، من بطولة كأس إيطاليا، بخسارته 2-0 أمام يوفنتوس.

وكان ماتزاري "56 عاما"، قد رحل عن تدريب فريق واتفورد الإنجليزي، في نهاية الموسم الماضي.

واستهل ماتزاري مسيرته التدريبية في بطولة الدوري الإيطالي، مع فريق ريجينا، قبل أن يتولى تدريب سامبدوريا ونابولي، الذي توج معه بلقب كأس إيطاليا عام 2012، وإنتر، الذي رحل عنه خلال موسمه الثاني مع الفريق.

Fotogallery: Primi scatti in Granata per Walter Mazzarri | TORINO FC 1906 SITO UFFICIALE https://t.co/Die3J9Wvb6 — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) January 4, 2018

ومن المقرر أن يتولى ماتزاري قيادة تورينو، خلال لقائه مع ضيفه بولونيا، بعد غد السبت، قبل توقف بطولة الدوري لمدة أسبوعين، بسبب العطلة الشتوية.

وقضى ميهايلوفيتش "48 عاما"، ثاني موسم له مع تورينو، وأنهى الموسم الأول في المركز التاسع، ويحتل الفريق حاليا المركز العاشر، بفارق 5 نقاط عن مراكز التأهل للدوري الأوروبي.

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وبعد أن لعب في صفوف روما وسامبدوريا ولاتسيو وإنتر ميلان، تولى ميهايلوفيتش تدريب أندية بولونيا وكاتانيا وفيورنتينا، والمنتخب الصربي وسامبدوريا وميلان، بجانب تورينو.

المصدر: DPA

فادي سيمير