تورينو يقيل مدربه ميهايلوفيتش

أقال نادي تورينو الإيطالي، اليوم الخميس، مدربه الصربي سينيسا ميهايلوفيتش غداة خروجه من مسابقة الكأس المحلية أمام يوفنتوس وتحقيقه فوزا واحدا في آخر ثماني مباريات في الدوري.

وكتب النادي في بيان موجز: "يعلن نادي تورينو لكرة القدم إقالة سينيسا ميهايلوفيتش من تدريب الفريق الأول"، موجها الشكر له ولفريق عمله "على التزامهم وشغفهم في الأشهر الـ18 مع غراناتا".

وخسر تورينو 0-2 في ربع نهائي الكأس أمام يوفنتوس حامل اللقب الأربعاء. وطرد ميهايلوفيتش من خط الملعب لاحتجاجه على هدف يوفنتوس الثاني الذي سجله الكرواتي ماريو مانزوكيتش.

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ويحتلّ تورينو المركز العاشر في الترتيب الكالتشيو، بفارق 23 نقطة عن نابولي المتصدر و10 نقاط عن منطقة الهبوط.

وانضم ميهايلوفيتش إلى تورينو صيف 2016، بعد إقالته من تدريب ميلان في أبريل/نيسان، من نفس العام. وأشرف المدرب البالغ 48 عاما، على أندية بولونيا، كاتانيا، فيورنتينا، سمبدوريا ومنتخب صربيا في مراحل سابقة من مسيرته.

ومن المرشحين لخلافة ميهايلوفيتش، مدرب نابولي وإنتر وواتفورد الإنجليزي سابقا والتر ماتساري.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير