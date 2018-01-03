يوفنتوس يهزم تورينو ويتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا

بلغ يوفنتوس نصف نهائي كأس إيطاليا بعد فوزه على ضيفه تورينو 2-0، اليوم الأربعاء، في ختام مباريات ربع نهائي البطولة.

أحرز دوغلاس كوستا في (د.15) والكرواتى ماريو ماندزوكيتش في (د.67) هدفي "السيدة العجوز".

يواجه يوفنتوس في نصف النهائي فريق أتلانتا، بعد تأهل الأخير على حساب نابولي أمس الثلاثاء بنتيجة 2-1.

أما نصف النهائي الثاني فيجمع بين ميلان ولاتسيو.

ويقام الدور نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب في 31 يناير/كانون الثاني الحالي و28 فبراير/شباط المقبل.



المصدر: وكالات

فادي سيمير