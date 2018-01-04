التشكيلة الأساسية لبرشلونة ومضيفه سيلتا فيغو

كشف مدربا فريقي برشلونة ومضيفه سيلتا فيغو، التشكيلة الأساسية للقاء الذي يجمعهما، اليوم الخميس، على ملعب "بالايدوس" ضمن ذهاب الدورالـ16 من كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وسيبدأ إيرنيستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة مضيفه:

حراسة المرمى: سيليسين.

الدفاع: سيميدو، بيكيه، ديني، فيرمايلين.

الوسط: بوسكيتس، باولينيو، دينيس سواريز، أندريه جوميز، أليكس فيدال.

الهجوم: خوسيه أرنايز.

وفضل فالفيردي إراحة معظم نجوم البلوغرانا كالأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز وإنييستا.

ومن المرجح أن يشارك الفرنسي عثمان ديمبلي بعد تعافيه من الإصابة، بعد ورود اسمه في قائمة البدلاء.

بينما وضع خوان كارلوس أونزو، المدير الفني لفريق سيلتا فيغو، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة ضيفه الكاتالوني:

المصدر: "twitter/fcbarcelona"

أليكسي اسبر