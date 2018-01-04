التشكيلة الأساسية لبرشلونة ومضيفه سيلتا فيغو
كشف مدربا فريقي برشلونة ومضيفه سيلتا فيغو، التشكيلة الأساسية للقاء الذي يجمعهما، اليوم الخميس، على ملعب "بالايدوس" ضمن ذهاب الدورالـ16 من كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.
وسيبدأ إيرنيستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة مضيفه:
حراسة المرمى: سيليسين.
الدفاع: سيميدو، بيكيه، ديني، فيرمايلين.
الوسط: بوسكيتس، باولينيو، دينيس سواريز، أندريه جوميز، أليكس فيدال.
الهجوم: خوسيه أرنايز.
Barça XI— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 4, 2018
⚽ #CopaBarça [Celta vs Barça]
🔵🔴 #ForçaBarçapic.twitter.com/8AnvdVRMbd
وفضل فالفيردي إراحة معظم نجوم البلوغرانا كالأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز وإنييستا.
ومن المرجح أن يشارك الفرنسي عثمان ديمبلي بعد تعافيه من الإصابة، بعد ورود اسمه في قائمة البدلاء.
Barça subs:— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 4, 2018
1.Ter Stegen
4.Rakitic
11.Dembélé
14.Mascherano
18.J.Alba
20.S.Roberto
26.Aleñá
🔵🔴 #ForçaBarçahttps://t.co/Ex4nIQWEkw
بينما وضع خوان كارلوس أونزو، المدير الفني لفريق سيلتا فيغو، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة ضيفه الكاتالوني:
💙 ¡11 confirmado! ¡Hala Celta! #CeltaBarça#CopaDelReypic.twitter.com/ZVMchqL8Vq— RC Celta (@RCCelta) January 4, 2018
المصدر: "twitter/fcbarcelona"
أليكسي اسبر