شارابوفا تتقدم في بطولة شينزين الصينية

احتاجت الروسية ماريا شارابوفا إلى ثلاث مجموعات لحجز بطاقتها إلى الدور ربع النهائي من دورة شينزين الصينية الدولية للتنس، بفوزها على الأمريكية أليسون ريسك، اليوم الثلاثاء.

وعانت الروسية البالغة 30 عاما لتخطي عقبة ريسك التي كانت تطمح لإحراز فوزها الأول على منافستها المتوجة بخمسة ألقاب في البطولات الكبرى، لكن الأخيرة نجحت في النهاية بالخروج منتصرة بعد ساعتين ونصف تقريبا، بنتيجة 6-3 و6-4و6-2.

وقالت شارابوفا التي تحاول استعادة مكانتها ونسيان الفترة السوداء التي مرت بها جراء إيقافها 15 شهرا بسبب تناولها مادة محظورة: " أنا سعيدة، بخوض هذا النوع من المباريات.. ورغم أني كنت أفضل فوزا سريعا وسهلا، إلا أننا نحتاج إلى هذا النوع من المباريات لاسيما في ظل فترة التحضيرات القصيرة التي تفصلنا عن أستراليا المفتوحة".

وحققت شارابوفا المصنفة حاليا في المركز 59 عالميا، 34 ضربة ناجحة و11 إرسالا ساحقا ونجحت في إنقاذ 7 من 10 فرص حصلت عليها ريسك لكسر إرسال منافستها الروسية التي تلتقي في ربع النهائي مع الكازاخستانية زارينا دياس التي أقصت الصينية شواي جانغ المصنفة ثالثة بالفوز عليها 6-3 و6-7 (5-7) و6-4.

ولم تكن حال اللاتفية يلينا أوستابنكو المصنفة ثانية أفضل من شواي جانغ إذ ودعت الدورة من الدور الأول على يد التشيكية كريستينا بليسكوفا بخسارتها أمامها 1-6 و4-6.

وتأتي خسارة بطلة رولان غاروس لعام 2017 بعد أيام معدودة من فوزها على الأمريكية سيرينا وليامس التي سجلت السبت في دورة أبوظبي الاستعراضية عودتها إلى الملاعب للمرة الأولى منذ مطلع العام الماضي نتيجة حملها ثم وضعها مولودتها الأولى.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير