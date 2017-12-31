شاهد.. هدية الحارس البرازيلي إديرسون لبيب غواريولا في نهاية العام 2017

أنقذ الحارس البرازيلي إديرسون فريقه مانشستر سيتي من الهزيمة الأولى، في الموسم الحالي، للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ونجح إديرسون في التصدي لكرة من ضربة جزاء، نفذها الصربي لوكا ميليفويفيتش، لاعب كريستال بالاس، في الوقت القاتل، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، ضمن المرحلة الـ 21 من البريمير ليغ.

وحقق مانشستر سيتي، بقيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا، 19 انتصارا، في الموسم الحالي، منها 18 متتالية، وكان هذا التعادل هو الثاني له، بعد الأول أمام ضيفه إيفرتون (1-1)، في الجولة الثانية، ويتربع على عرش صدارة الدوري، برصيد 59 نقطة.

المصدر: "vk.com/tvgoal"

نايف الكوردي