ريال مدريد يفتقد لخدمات كريم بنزيما

كشف فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، إصابة مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما في القدم اليمنى، خلال تدريبات للفريق، يوم الجمعة الماضي، غاب على إثرها بنزيما عن التدريبات الجماعية.

وقال الفريق الملكي عبر موقعه الرسمي: "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم للمهاجم بنزيما، تبين إصابته في عضلة بالقدم اليمنى، وبانتظار المزيد من التطورات".

ولم يكشف الميرينجي عن مدة غياب بنزيما عن الملاعب، إلا أن تقارير صحفية أشارت إلى أن المهاجم الفرنسي غاب عن تمارين الفريق الجماعية، وسيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة.

وسيغيب بنزيما بالتالي عن مباراة فريقه ضد سيلتا فيغو في الـ7 يناير/كانون الثاني المقبل، وكذلك عن مواجهة فريق تومانيسا، ضمن ذهاب مسابقة كأس الملك، بعد ذلك بأربعة أيام.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي