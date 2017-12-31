فيدرر يمنح سويسرا بداية موفقة في كأس هوبمان للتنس

منح السويسري روجر فيدرر بلاده بداية موفقة في كأس هوبمان للتنس للفرق المختلطة، بفوزه على الياباني يويتشي سوجيتا بمجموعتين نظيفتين.

واحتاج النجم السويسري لأكثر من ساعتين، للفوز على منافسه الياباني، بواقع (6-4 و6-3)، ليمنح بلاده التقدم في بداية مشوارها في كأس هوبمان.

وقال فيدرر عقب المباراة في تعليقه على ما حققه خلال العام الحالي: "كان بمثابة الحلم بالنسبة لي.. كان عاما مذهلا ولا يمكن أن أكون أسعد من ذلك... أنا بحالة صحية جيدة وقضيت فترة راحة رائعة، وسعيد للغاية بما أنجزته خلال 2017".

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وتغلبت السويسرية بليندا بنتشيتش في المباراة الثانية، على اليابانية ناعومي أوساكا (7-5 و6-3)، لتمنح بلادها الفوز الثاني في كأس هوبمان.

المصدر: وكالات