أندرسون يحصد لقب بطولة أبوظبي الاستعراضية

توج الجنوب إفريقي كيفن أندرسون بلقب دورة أبوظبي الاستعراضية للتنس، عقب فوزه على الإسباني روبيرتو باوتيستا، بمجموعتين دون رد في المباراة النهائية.

وجاء فوز أندرسون بواقع (6-4 و7-6)، ليثأر بذلك من خسارته أمام باوتيستا في المباراة الوحيدة السابقة التي جمعت بينهما.

وقال أندرسون عقب المباراة "أمر رائع أن أفوز ببطولة عمرها 10 سنوات، وسبق أن توج بها أبطال كبار".

وأضاف "أنا سعيد جدا بالطريقة التي لعبت بها، وأتطلع قدما للأسابيع القليلة المقبلة، وبطبيعة الحال العام الجديد".

ويخوض أندرسون غمار دورة بيون الهندية الأسبوع المقبل، قبل التوجه إلى أستراليا، وتحديدا إلى ملبورن للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى.

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تجدر الإشارة إلى أن بطولة أبوظبي الاستعراضية شهدت اعتذار اسمين بارزين عن المشاركة بداعي الإصابة، هما المصنف أولا عالميا، الإسباني رافائيل نادال، الذي اعتذر قبل انطلاق البطولة، والصربي نوفاك دجوكوفيتش، الذي كان من المقرر أن يخوض الجمعة الماضي مباراته الأولى.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض