دجوكوفيتش ينسحب من بطولة أبوظبي وشكوك حول أستراليا المفتوحة

تعرضت استعدادات النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس الشهر المقبل، لانتكاسة بعدما انسحب أمس، من بطولة أبوظبي التي تقام في مستهل الموسم الجديد.

وكان من المقرر أن يخوض دجوكوفيتش، الحائز على 12 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، مباراته الأولى في أبوظبي أمام الإسباني روبيرتو باوتيستا، لكن فريقه الطبي نصحه بالانسحاب من البطولة قبل ساعات فقط من موعد المباراة.

ولم يلعب دجوكوفيتش منذ أن اضطرته إصابة في المرفق إلى الانسحاب من دور الثمانية في ويمبلدون أمام التشيكي توماس برديتش، في يوليو/تموز الماضي.

وقال اللاعب الصربي في بيان "أشعر بخيبة أمل بالغة بسبب اضطراري للانسحاب من بطولة أبوظبي الاستعراضية بداعي الإصابة.. للأسف خلال الأيام القليلة الماضية بدأت أشعر بالألم في المرفق، وبعد عدة فحوص نصحني فريقي الطبي بعدم المخاطرة والانسحاب من البطولة، وبالعودة وبصورة فورية لتلقي العلاج".

وقال منظمو البطولة إن البريطاني آندي موراي، أبدى موافقته على أن يحل محل دجوكوفيتش ويخوض مباراة استعراضية أمام باوتيستا.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض