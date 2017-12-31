كريستال بالاس يوقف سلسلة انتصارات السيتي في "البريمير ليغ"

أنهى نادي كريستال بالاس سلسلة انتصارات نادي مانشستر سيتي المتتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريمير ليغ)، بتعادله معه بدون أهداف، اليوم، في المرحلة الـ21.

وسيطر السيتي على مجريات اللقاء، الذي احتضنه ملعب "سيلهرست بارك"، وخلق لاعبوه عدة فرص سانحة للتسجيل، إلا أنهم لم يحسنوا استغلالها، وترجمتها إلى أهداف. وكاد كريستال بالاس يعاقب مانشستر سيتي على إهدار الفرص، بعدما تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة (90)، لكن حارس السيتي، البرازيلي إديرسون تصدى لها ببراعة.

ورفع مانشستر سيتي، الذي حقق 18 انتصارا في آخر 18 جولة في الدوري الإنجليزي، رفع رصيده إلى 59 نقطة في صدارة "البريمير ليغ"، ويتقدم بفارق 14 نقطة عن أقرب ملاحقيه تشيلسي صاحب المركز الثاني برصيد 45 نقطة، بينما ارتفع رصيد كريستال بالاس إلى 19 نقطة في المركز السابع عشر.

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المصدر: GOALTIME

عمر بيكضاض