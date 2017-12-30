تشيلسي يقسو على ستوك بخماسية في "البريمير ليغ"

اكتسح نادي تشيلسي ضيفه ستوك سيتي بخمسة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما اليوم، لحساب الأسبوع الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريمير ليغ).

وتناوب على تسجيل خماسية "البلوز"، المدافع الألماني أنتونيو روديجر، وداني درينكووتر، والإسباني بيدرو رودريغيز، والبرازيلي ويليان دا سيلفا من ركلة جزاء، ودافيد زاباكوستا، في الدقائق (3، 9، 23، 73 و88) على الترتيب.

ورفع تشيلسي رصيده بهذا الفوز إلى 45 نقطة في وصافة "البريمير ليغ" مؤقتا، في انتظار إجراء مواجهة مانشستر يونايتد (الثالث برصيد 43 نقطة) أمام ضيفه ساوثهامبتون، بينما توقف رصيد ستوك عند 20 نقطة في المركز الـ13.

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وفي مباريات أخرى ضمن منافسات المرحلة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز، تغلب سوانزي سيتي على مضيفه واتفورد بهدفين لواحد، وخيم التعادل السلبي على مواجهة هيديرسفيلد تاون ضد بيرنلي، ولقاء نيوكاسل يونايتد أمام ضيفه برايتون.

المصدر: GOALTIME

عمر بيكضاض