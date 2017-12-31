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شاهد.. أجمل لقطات ومهارات ميسي في 2017

الرياضة

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شهد عام 2017 فوز نادي برشلونة بلقب يتيم، ولكن ذلك لم يمنع الهداف التاريخي للفريق الكتالوني، الأرجنتيني ليونيل ميسي من إبهار العالم بأهدافه الساحرة، ومهاراته الرائعة.

وأحرز ميسي 54 هدفا في مختلف المسابقات عام 2017، وكانت آخر أهدافه في لقاء الكلاسيكو الأخير، الذي جمع برشلونة بغريمه التقليدي ريال مدريد، وانتهى بفوز أصدقاء ميسي بثلاثية نظيفة، سجل منها البرغوث هدفا واحدا وصنع آخر.

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وتوج البرغوث بجائزة أفضل هداف في الدوري الإسباني لموسم 2016/2017، وجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي، كما احتل المركز الثاني قي قائمة أفضل هدافي العالم في 2017، بفارق هدفين عن الدولي الإنجليزي هاري كين، الذي تصدر القائمة بـ 56 هدفا.

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ونستعرض في الفيديو التالي أجمل لقطات ومهارات ميسي في 2017.

المصدر:sports.ru

عمر بيكضاض

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