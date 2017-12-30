ميسي أم رونالدو.. قارن إحصائيات 2017 واحكم بنفسك

بإسدال الستار على منافسات الدوري الإسباني في 2017، تكون المنافسة المعتادة بين الغريمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، على تحطيم الأرقام وتحقيق الإنجازات قد انتهت هذا العام.

ونستعرض هنا الأرقام والإنجازات التي حققها اللاعبان في 2017، سواء مع فرقهما أو مع منتخبات بلديهما.

البرغوث ميسي

خاض النجم الأرجنتيني في العام الجاري 64 مباراة، مع فريقه برشلونة ومنتخب بلاده، سجل خلالها 54 هدفا، وصنع 16 آخر، وتوزعت أهداف ميسي على الشكل التالي:

في الدوري الإسباني: 40 هدفا في 38 مباراة.

في دوري أبطال أوروبا: 4 أهداف في 10 مباريات.

كأس ملك إسبانيا: 5 أهداف في 7 مباريات.

السوبر الإسباني: خاض مباراتين وأحرز هدفا واحدا.

مع منتخب الأرجنتين : 4 أهداف في 7 مباريات.

صاروخ ماديرا رونالدو

سجل الهداف التاريخي لفريق ريال مدريد 53 هدفا، وصنع 13 آخر في 60 مباراة خاضها في 2017، وجاءت أهداف رونالدو على النحو التالي:

في الدوري الإسباني: 19 هدفا في 30 مباراة

دوري أبطال أوروبا: 19 هدفا في 13 مباراة

كأس ملك إسبانيا: خاض مباراتين وأحرز هدفا واحدا.

السوبر الإسباني: مباراة واحدة وسجل هدفا واحدا.

كأس السوبر الأوروبي. خاض مباراة واحدة ولم يسجل أي هدف.

كأس العالم للأندية: خاض مباراتين وأحرز هدفين.

مع المنتخب البرتغالي: 11 هدفا في 11 مباراة.

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أما على مستوى الألقاب، فقد توج ميسي في 2017 بلقب واحد، وهو كأس ملك إسبانيا، بينما حصد الدون خمسة ألقاب وهي، الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، والسوبر الإسباني، والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

وعلى مستوى الجوائز والألقاب الفردية، فقد نال ميسي جائزة أفضل هداف في الدوري الإسباني لموسم 2016/2017، وجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي، بينما توج رونالدو بجائز الفيفا لأفضل لاعب في العالم، وجائزة الكرة الذهبية، وجائزة أفضل لاعب في أوروبا.

المصدر: RT

عمر بيكضاض