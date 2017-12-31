الإصابة تحرم اليونايتد من خدمات إبراهيموفيتش لمدة شهر

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، أن مهاجم الشياطين الحمر، النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، سيغيب عن الملاعب لمدة شهر بداعي الإصابة.

وقال مورينيو عقب نهاية مباراة مانشستر وضيفه ساوثهامبتون ضمن منافسات المرحلة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريمير ليغ)، إن إبراهيموفيتش، سيغيب لمدة شهر عن مباريات اليونايتد للإصابة التي تعرض لها خلال اللقاء.

وأضاف أن الإصابة مشكلة كبيرة للاعب ذي 37 عاما، الذي عاد للمشاركة في المباريات في الـ23 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بعدما غاب عن الملاعب منذ أبريل/نيسان الماضي، بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

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وانتهت مواجهة اليونايتد وضيفه ساوثهامبتون بالتعادل السلبي، ليواصل الشياطين الحمر نزيف النقاط في البريمير ليغ، وتراجع الفريق إلى المركز الثالث في سلم ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض