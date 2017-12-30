شاهد.. مسلسل نزيف النقاط من بطولة الشياطين الحمر

واصل فريق مانشستر يونايتد مسلسل نزيف النقاط، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إثر سقوطه في فخ التعادل السلبي أمام ساوثهامبتون، في عقر داره، على ملعب "أولد ترافورد".

وعجزت كتيبة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو "السبيشل وان"، والمسلح بعاملي الأرض والجمهور، عن هز شباك فريق ساوثهامبتون المتواضع، على مدار شوطين كاملين.

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وسقط مانشستر يونايتد في فخ العادل للمباراة الثالثة على التوالي، أهدر فيها 9 نقاط كاملة، وخرج بنقطة يتيمة من هذه المواجهة، رفع بها رصيده إلى 44 نقطة، ليخسر مركز الوصافة بفارق نقطة، عن تشيلسي، الذي اكتسح ضيفه ستوك سيتي بخماسية نظيفة.

في حين، كسب ساوثهامبتون نقطة ثمينة، رفع بها رصيده إلى 20 نقطة، وتقدم إلى المركز الثالث عشر، على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: "goaltime"

نايف الكوردي