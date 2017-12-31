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"نايكي" تعلن انضمام كوتينيو لبرشلونة

الرياضة

@R9Rai
"نايكي" تعلن انضمام كوتينيو لبرشلونة
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قدمت شركة الملابس والأدوات الرياضية "نايكي"، عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، بدلة النادي الكتالوني، والمفاجأة أن الشركة قامت بعرض البدلة على البرازيلي فيليب كوتينيو.

ونشرت الشركة الراعية لفريق برشلونة، صورة على موقعها يظهر فيها صانع ألعاب ليفربول كوتينيو، مرتديا بدلة الفريق الكتالوني.

وأرفقت "نايكي" الصورة بتعليق جاء فيه :" فيليب كوتينيو جاهز لإضاءة الكامب نو".

وبعد وقت وجيز، اختفى المنشور من موقع الشركة.

يذكر أن كوتينيو مرتبط بالانتقال إلى برشلونة خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما كان اللاعب قريبا من الانضمام إلى الفريق الكتالوني الصيف الماضي.

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وأعلن برشلونة في وقت سابق، أنه حدد الثالث من يناير/كانون الثاني المقبل، موعدا لعقد جلسة حاسمة مع مسؤولي ليفربول لإنهاء صفقة التعاقد مع البرازيلي كوتينيو.

ويتوقع أن يعرض برشلونة أكثر من 100 مليون يورو للتعاقد مع كوتينيو، وهو المبلغ الذي قد تقبله إدارة ليفربول، لتعويض الأموال المدفوعة في صفقة التوقيع مع المدافع الدولي الهولندي فيرجيل فان ديك (75 مليون جنيه إسترليني).

المصدر:

عمر بيكضاض

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