برشلونة يحسم "صفقة الحلم" الشهر المقبل

حدد نادي برشلونة الإسباني، الموعد النهائي لحسم صفقة التعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب وسط ميدان ليفربول الإنجليزي.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن نادي برشلونة حدد الثالث من يناير/كانون الثاني المقبل، لعقد جلسة حاسمة مع مسؤولي ليفربول لإنهاء صفقة التعاقد مع البرازيلي كوتينيو.

وأوضحت الصحيفة، أن نادي برشلونة يسعى للتفاوض مع ليفربول لتخفيض المقابل المادي المطلوب في الصفقة، والبالغ 140 مليون يورو، وهو الذي يعتبره مسؤولو الفريق الكتالوني مبالغا فيه.

ويسعى برشلونة لحسم صفقة كوتينيو في أسرع وقت، حتى لا ينتظر آخر ساعات سوق الميركاتو الشتوي، كما حدث في الصيف الماضي، إذ تفاوضت إدارة البارسا مع نادي ليفربول حتى الساعات الأخيرة من إغلاق السوق، دون الوصول إلى أي نتيجة.

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وسيصرف مسؤولو برشلونة النظر عن إتمام صفقة كوتينيو، حال الشعور بعدم جدية المفاوضات مع وكلاء اللاعب ومسؤولي النادي الإنجليزي، وسيتم النظر إلى البدلاء المتاحين للنجم البرازيلي، ومن أبرزهم نجم ريال مدريد السابق، والجناح الحالي لباريس سان جيرمان، الأرجنتيني آنخيل دي ماريا.

وستكون صفقة التعاقد مع كوتينيو، في حال إتمامها بمثابة حلم تحقق لإدارة برشلونة، التي لطالما رأت في كوتينيو، الوريث الشرعي لمواطنه نيمار، الذي انضم الصيف الماضي لسان جيرمان الفرنسي.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض