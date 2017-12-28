الأخبار السارة تمطر على برشلونة

بعد فرحة الفوز في الكلاسيكو على الغريم ريال مدريد، ما زالت الأخبار السارة تتوالى على نادي برشلونة، عقب إعلان عودة النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي للمشاركة في مباريات الفريق.

وأفادت صحيفة "موندو ديبوتيفو" الإسبانية، أن ديمبيلي سيكون جاهزا للمشاركة مع البارسا في السابع من يناير/كانون الثاني المقبل، عندما يستضف الفريق الكتالوني ليفانتي في الجولة الـ18 من الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

وأشارت الصحيفة إلى أن ديمبيلي تمكن من استعادة لياقته البدنية خلال الحصص التدريبية التي خاضها مع المجموعة، مضيفة أنه كان قادرا على خوض مباراة الكلاسيكو السبت الماضي، لولا رفض مدرب برشلونة أرنستو فالفيدري، وطبيب الفريق ريكارد برونا، اللذان فضلا تأخير عودة النجم الفرنسي إلى مطلع الشهر المقبل.

إقرأ المزيد

وكان ديمبيلي قد تعرض للإصابة، خلال مباراة خيتافي في سبتمبر/أيلول الماضي في الليغا، وخضع لجراحة على إثرها، ليبتعد عن الملاعب لفترة طويلة.

يذكر أن برشلونة كان قد تعاقد مع النجم الفرنسي الصاعد خلال الانتقالات الصيفية الماضية، مقابل 105 ملايين يورو، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ النادي الكتالوني، على أمل تعويض رحيل البرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض